Parigi: in calo Teleperformance

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che sta segnando un calo del 2,48%.
L'andamento di Teleperformance
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teleperformance
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 61,47 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 62,55. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)