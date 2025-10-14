Milano 17:35
Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di contenitori in vetro, che sta segnando un calo del 3,46%.

La tendenza ad una settimana di Zignago Vetro è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società industriale, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,417 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,747. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,303.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
