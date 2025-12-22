Milano 17:35
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano

Giornata negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 26.613,85 punti, in calo dell'1,12%.
