Zignago Vetro acquisisce la qualifica "PMI"

(Teleborsa) - Zignago Vetro
, società quotata al mercato Euronext STAR Milan, rende noto di aver acquisito la qualifica "PMI" (Piccola e Media Impresa), dal 1 gennaio 2026, essendo la capitalizzazione delle azioni ordinarie quotate inferiore alla soglia di 1 miliardo di euro.
La società ricorda che l’acquisizione della qualifica di PMI da parte di Zignago Vetro comporta l’applicazione della prima soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, pari al 5% del capitale (da intendersi riferito, nel caso di società che prevedono la maggiorazione del voto come Zignago Vetro, al numero complessivo dei diritti di voto).