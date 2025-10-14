Milano 9:38
41.569 -1,42%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.177 -0,87%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi
Pressione sulla società attiva nel settore del cemento, che tratta con una perdita del 2,97%.
Condividi
```