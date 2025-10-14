Milano 17:35
Racing Force, brand OMP rinnova partnership con TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team

(Teleborsa) - Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il proprio brand OMP ha siglato il rinnovo pluriennale della partnership con TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, la scuderia Campione del Mondo Rally in carica. Dal 2017, OMP fornisce a TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team il racewear ignifugo per piloti e co-piloti, le tute per i meccanici e i sedili della famiglia HTE-One, con soluzioni sviluppate su misura per la massima sicurezza e
performance.

"La partnership con TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team è una delle più importanti nella storia del marchio OMP, per longevità, per il numero di successi ottenuti insieme e il contributo dato allo sviluppo dei nostri prodotti - ha detto Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group - Sin dall’inizio, l’obiettivo comune è stato quello di raggiungere livelli sempre più alti di sicurezza, comfort e prestazioni, con un processo di evoluzione reso possibile da un dialogo continuo. Vogliamo supportare TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team nella volata finale per la conquista dei titoli 2025, e continueremo a sostenere il Team negli anni futuri, pronti a toglierci ancora tante soddisfazioni insieme".
