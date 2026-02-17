AON, partnership con Ferrari Hypersail per nuovo progetto nautico d'avanguardia

Aon

(Teleborsa) -, operatore a livello globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi e del capitale umano, ha annunciato lacon, il progetto nautico d’avanguardia didedicato alla navigazione ad alte prestazioni.Nel 2025, Aon è diventata Official Partner del team diattraverso un accordo pluriennale. Estendendo la collaborazione oltre il mondo dell’automotive, Aon intende dimostrare come resilienza e migliori processi decisionali possano sbloccare nuove opportunità per i clienti e definire nuovi standard nello sport competitivo. Questavedrà la presenza del brand Aon sulla barca, sulle divise dell’equipaggio e nelle attivazioni durante eventi a livello globale."Siamo entusiasti di affiancare Ferrari in questo percorso nella vela offshore – ha dichiarato, Executive Chairman International Business di Aon –. Nelle regate oceaniche è fondamentale la capacità di prendere decisioni rapide basate sui dati, gestire variabili mutevoli e coordinare team altamente specializzati in contesti di incertezza. È in questo scenario che Aon condivide con Ferrari le proprie competenze, con l’obiettivo di tracciare nuove rotte nell’ingegneria e nei modelli di gestione del rischio. È una straordinaria opportunità per lavorare insieme e generare vera innovazione".Progettato per esplorare nuove frontiere di innovazione, sostenibilità e performance nelle regate oceaniche, questo prototipo dicombina ingegneria avanzata e design focalizzato sulla stabilità, basato su tre punti di contatto. L’imbarcazione è energeticamente autosufficiente in navigazione ed è alimentata interamente da energia rinnovabile. La sua principale innovazione consiste nell’integrazione di una chiglia basculante con foil che fungerà da punto di appoggio durante il volo, supportato da un timone e da due foil laterali.L’iniziativa è guidata da, navigatore di fama mondiale e Team Principal, la cui collaborazione di lunga data con Aon apporta un profondo bagaglio di competenze a questa nuova impresa. Attualmente in costruzione in Italia, la barca sarà varata nel 2026, con l’avvio delle prove in mare previsto a seguire."Essere al fianco di Ferrari anche in questo innovativo progetto è per noi motivo di grande orgoglio. Con Ferrari Hypersail facciamo un ulteriore passo avanti: grazie alla forza del brand Ferrari e alla dimensione internazionale del progetto, ampliamo il target con cui dialoghiamo e portiamo il racconto di innovazione, sostenibilità e gestione del rischio a un pubblico ancora più ampio, fatto di aziende di tutte le dimensioni, appassionati di sport, innovatori e nuove generazioni – ha commentato, CEO Italy and Eastern Mediterranean di Aon –. La partnership con Ferrari, in pista e ora anche in mare aperto, ci offre un’occasione unica per coinvolgere i nostri clienti in modo nuovo e significativo, avvicinandoli ancor più all’innovazione e allo spirito di esplorazione"."Hypersail rappresenta una nuova piattaforma per Ferrari, volta a sviluppare partnership significative che vadano oltre la visibilità e siano fondate su valori condivisi e competenze comuni – ha dichiarato, Chief Racing Revenues Officer di Ferrari – Aon è un partner naturale per un progetto di questa portata, assumendo un ruolo attivo al centro dell’iniziativa e contribuendo a plasmare un ecosistema vivente di innovazione in cui la performance e la gestione del rischio sono elementi essenziali".“Ferrari Hypersail è un progetto ad altissimo contenuto di ricerca e innovazione, che esplora scenari completamente inediti – ha dichiarato, CFO di Ferrari –. La presenza di Aon al nostro fianco in qualità di partner rappresenta un valore aggiunto importante, per il solido know-how nella valutazione e nella gestione del rischio e la pregressa esperienza nelle regate oceaniche".