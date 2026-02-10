Ferrari punta a 7,5 miliardi di euro di ricavi nel 2026 con margini in leggera crescita

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 7.146 milioni di euro, in crescita del 7% (8% a cambi costanti). I ricavi dae parti di ricambio sono stati superiori a 6 miliardi, in crescita di quasi il 5%, grazie al mix di prodotto e geografico più ricco e al contributo delle personalizzazioni. I ricavi da, proventi commerciali e relativi al marchio hanno superato 800 milioni, in aumento del 22%, principalmente per il contributo delle sponsorizzazioni e delle attività lifestyle, nonché per l'incremento dei proventi commerciali legati al migliore posizionamento nel campionato di Formula 1 dell'anno precedente.Nel 2025 l'è stato pari a 2.110 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente e con un margine dell'EBIT del 29,5%. La crescita è dovuta principalmente all'arricchimento del mix di prodotto e a un contributo positivo delle attività racing e lifestyle, parzialmente controbilanciata dall'aumento delle spese operative e di marketing, nonché da quello delle spese per l'innovazione nelle attività racing e nelle auto sportive. L'utile netto del periodo è stato pari a 1,6 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente, e l'utile per azione dell'esercizio si è attestato a 8,96 euro rispetto a 8,46 nel 2024.Lasi è dimostrata solida e superiore a 1,5 milioni di euro, con spese in conto capitale pari a circa 950 milioni. L'al 31 dicembre 2025 si è ulteriormente ridotto, attestandosi a 32 milioni di euro, includendo anche una remunerazione complessiva agli azionisti tramite riacquisti di azioni proprie e dividendi, pari a oltre 1,3 miliardi."Nel 2025 Ferrari ha confermato la forza della propria strategia, attenta alla gestione dei volumi e focalizzata sul valore - ha affermatodi Ferrari - La nostra straordinaria performance finanziaria - con ricavi in crescita del 7% a oltre 7,1 miliardi, un margine dell'EBIT in aumento di 120 punti base al 29,5% e un flusso di cassa industriale superiore a 1,5 miliardi - è stata sostenuta dal mix di prodotto, dalle personalizzazioni e dalle sponsorizzazioni. Laed è gestita con rigore in ogni mercato, riflettendo il nostro modello di esclusività: il portafoglio ordini si estende verso la fine del 2027. Rimaniamo fedeli alla nostra identità: orientati al futuro e riconoscibili per la nostra volontà di progresso".Laha l'obiettivo di raggiungere circa 7,50 miliardi di euro di ricavi e 39,0% margine dell'EBITDA, supportata da un robusto mix di prodotto. L'utile per azione adjusted è visto ad almeno 9,45 euro, con un FCF industriale di almeno 1,5 miliardi di euro.