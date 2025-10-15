ABI, prorogata di 12 mesi sospensione rate mutui post eventi meteo del 2024

(Teleborsa) - Una circolare dell'ABI
agli associati segnala che sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali sono prorogate per 12 mesi le misure di sospensione delle rate dei mutui
previste dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei territori delle provincie di Bergamo e Brescia
dal 9 giugno al 13 luglio 2024, della città metropolitana di Firenze
il 18 settembre 2024 e della provincia di Pisa
il 23 settembre 2024.
Le Ordinanze della Protezione Civile fanno riferimento all’accordo sottoscritto da ABI, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori
per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.