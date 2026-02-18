Milano 15:25
46.296 +1,16%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:25
10.685 +1,22%
Francoforte 15:25
25.147 +0,60%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 13 febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 13 febbraio
USA, Richieste mutui nella settimana del 13 febbraio su base settimanale (WoW) +2,8%, in aumento rispetto al precedente -0,3%.
Condividi
```