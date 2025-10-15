Altice, rumors: respinge l'offerta di Bouygues, Orange e Iliad per l'acquisto di SFR

(Teleborsa) - Il gruppo di telecomunicazioni francese Altice France ha comunicato ai dipendenti di aver "immediatamente respinto" un'offerta da 17 miliardi di euro
dei rivali Bouygues
, Orange
e Iliad per la spartizione dell'operatore di telecomunicazioni in difficoltà SFR. Lo ha scritto l'agenzia di stampa AFP. Bloomberg ha citato un'e-mail inviata al personale dal capo di Altice France, Arthur Dreyfuss
I tre gruppi hanno dichiarato ieri sera
di aver presentato un'offerta non vincolante
per acquisire gran parte delle attività di Altice in Francia, per un valore complessivo di 17 miliardi di euro. Il gruppo Altice è del miliardario francese-israeliano Patrick Drahi.