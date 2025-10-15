Milano 12:19
42.196 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.402 -0,54%
Francoforte 12:19
24.271 +0,14%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Frazionale ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8034, con il supporto più immediato individuato in area 0,7988. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,7967.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
