Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Seduta trascurata per il derivato italiano, che archivia la giornata con un timido +0,13%.
Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41.480, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42.855. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40.965.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)