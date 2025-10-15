Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Seduta trascurata per il derivato italiano, che archivia la giornata con un timido +0,13%.

Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41.480, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42.855. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40.965.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```