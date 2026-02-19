Milano 9:17
46.251 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:17
10.652 -0,32%
25.208 -0,28%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,36%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46.760, mentre il primo supporto è stimato a 45.840. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47.680.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
