Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,36%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 46.760, mentre il primo supporto è stimato a 45.840. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47.680.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)