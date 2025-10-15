Milano 10:20
42.411 +0,80%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 10:20
9.435 -0,19%
Francoforte 10:20
24.319 +0,34%

Apple, Cook promette di incrementare investimenti in Cina durante visita nel paese

Finanza
Apple, Cook promette di incrementare investimenti in Cina durante visita nel paese
(Teleborsa) - Il CEO di Apple, Tim Cook, ha promesso che l'azienda continuerà ad aumentare i propri investimenti in Cina. Lo riferisce il Ministro cinese dell'Industria e dell'Informazione, Li Lecheng, durante la visita del manager statunitense a Pechino.

Il Ministro cinese ha esortato Apple a collaborare strettamente con i fornitori locali, mentre Cook ha affermato che Apple rafforzerà la cooperazione con la Cina. Il paese è il più grande mercato di Apple al di fuori degli Stati Uniti e rimane un polo produttivo chiave per l'azienda con sede a Cupertino, in California.

I commenti giungono mentre Apple cerca di aggirare i dazi statunitensi sulle spedizioni da paesi come Cina e India, dove ha sede la sua produzione, aumentando i già ingenti investimenti negli Stati Uniti a 600 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.
Condividi
```