Apple, Cook promette di incrementare investimenti in Cina durante visita nel paese

(Teleborsa) - Il CEO di Apple
, Tim Cook
, ha promesso che l'azienda continuerà ad aumentare i propri investimenti in Cina
. Lo riferisce il Ministro cinese dell'Industria e dell'Informazione, Li Lecheng, durante la visita del manager statunitense a Pechino.
Il Ministro cinese ha esortato Apple a collaborare strettamente con i fornitori locali
, mentre Cook ha affermato che Apple rafforzerà la cooperazione con la Cina. Il paese è il più grande mercato di Apple al di fuori degli Stati Uniti e rimane un polo produttivo chiave per l'azienda con sede a Cupertino, in California.
I commenti giungono mentre Apple cerca di aggirare i dazi statunitensi
sulle spedizioni da paesi come Cina e India, dove ha sede la sua produzione, aumentando i già ingenti investimenti negli Stati Uniti a 600 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.