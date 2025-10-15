Apple, Cook promette di incrementare investimenti in Cina durante visita nel paese

Apple

(Teleborsa) - Il CEO di, ha. Lo riferisce il Ministro cinese dell'Industria e dell'Informazione, Li Lecheng, durante la visita del manager statunitense a Pechino.Il Ministro cinese ha, mentre Cook ha affermato che Apple rafforzerà la cooperazione con la Cina. Il paese è il più grande mercato di Apple al di fuori degli Stati Uniti e rimane un polo produttivo chiave per l'azienda con sede a Cupertino, in California.I commenti giungono mentre Apple cerca disulle spedizioni da paesi come Cina e India, dove ha sede la sua produzione, aumentando i già ingenti investimenti negli Stati Uniti a 600 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.