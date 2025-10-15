Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 14/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,58 miliardi di euro, con un incremento di ben 593,1 milioni, pari al 19,85%, rispetto ai precedenti 2,99 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,5 miliardi.A fronte dei 699 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 225 azioni. In lettera invece 436 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 38 stocks.