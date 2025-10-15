Milano 12:22
42.247 +0,41%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:22
9.401 -0,55%
Francoforte 12:22
24.284 +0,20%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 14/10/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 14/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,58 miliardi di euro, con un incremento di ben 593,1 milioni, pari al 19,85%, rispetto ai precedenti 2,99 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,5 miliardi.

A fronte dei 699 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 225 azioni. In lettera invece 436 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 38 stocks.



Condividi
```