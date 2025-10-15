Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:31
24.734 +0,63%
Dow Jones 20:31
46.305 +0,07%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,02% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 24.573,42 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,02% alle 19:30 e scambia a 24.573,42 punti.
