Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.654 +0,06%
Dow Jones 22:01
48.996 -0,94%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,06%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 25.653,9 punti.
