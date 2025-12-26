Milano
23-dic
44.607
0,00%
Nasdaq
22:00
25.644
-0,05%
Dow Jones
22:00
48.711
-0,04%
Londra
24-dic
9.871
0,00%
Francoforte
23-dic
24.340
0,00%
Venerdì 26 Dicembre 2025, ore 23.16
/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,05%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,05%
Il Nasdaq-100 chiude a 25.644,39 punti
In breve
,
Finanza
26 dicembre 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 25.644,39 punti.
Argomenti trattati
USA
(332)
·
Nasdaq 100
(84)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,05%
