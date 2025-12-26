Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 22:00
25.644 -0,05%
Dow Jones 22:00
48.711 -0,04%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,05%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.644,39 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 25.644,39 punti.
