Milano
14-ott
42.076
0,00%
Nasdaq
14-ott
24.579
-0,69%
Dow Jones
14-ott
46.270
+0,44%
Londra
14-ott
9.453
0,00%
Francoforte
14-ott
24.237
0,00%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 07.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,82%)
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,82%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.865,23 punti
In breve
,
Finanza
15 ottobre 2025 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,82%, a quota 3.865,23 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,78%)
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,78%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,45%
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,34% alle 05:48
Argomenti trattati
Borsa
(1185)
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,3%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,26%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,19%)
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,65%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,43%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,82%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto