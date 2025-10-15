Commercialisti: Consiglio di Stato sospende sentenza Tar su Ordine Latina

(Teleborsa) - È stata pubblicata l'ordinanza del 25 settembre 2025 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare delconfermando la, che era stata già sospesa in prima battuta lo scorso 11 settembre con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato. Lo comunica in una nota il Consiglio Nazionale dei Commercialisti. L'udienza per il merito dell'appello è stata fissata per il 19 marzo 2026. La vicenda afferisce al ricorso proposto dall'contro l'organo di vertice della categoria in materia di accesso agli atti.Il Consiglio Nazionale aveva già reso chiarimenti in merito allae il giudice di primo grado aveva ritenuto il ricorso improcedibile. La questione che rimane invece aperta è quella relativa alleche, secondo il Consiglio nazionale, sono a uso esclusivo e a supporto delle attività di verbalizzazione delle sedute e non costituiscono documenti amministrativi soggetti ad accesso o ad essere divulgati.Ilha ritenuto di accogliere l'istanza cautelare giacché, "per un verso, l'ostensione di tali registrazioni nel termine di 30 giorni intimato dal Tar farebbe venir meno l'interesse alla decisione di merito dell'appello e, per altro verso, le esigenze probatorie e difensive dichiarate non appaiono assistite da particolare urgenza, non essendo stata fissata innanzi allo stesso Tar Latina" la discussione del ricorso iniziale avverso l'espletamento della visita ispettiva.Sul punto ilo afferma che "l'attività che è stata alla base del contenzioso è stata da tempo conclusa e all'Ordine di Latina sono state indicate misure operative rispetto a regole ordinarie di funzionamento. Una circostanza, questa, che rende meramente strumentale la richiesta di accesso alle registrazioni avanzata dallo stesso Ordine di Latina".