Confcommercio: detrazione fiscale per sostenere consumi culturali

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina a Roma, nella sede nazionale di Confcommercio, l’incontro “Sostiene la Cultura. Consumi culturali e leva fiscale: verso una proposta di detrazione”, promosso da Impresa Cultura Italia-Confcommercio.ha messo al centro la proposta di introdurre una detrazione fiscale sulle spese culturali delle famiglie, con particolare attenzione all’acquisto di libri – compresi i testi scolastici – e ai biglietti per spettacoli dal vivo. Una misura che mira a rendere la cultura un bene accessibile e parte integrante del welfare familiare.Dopo i saluti istituzionali di Donatella Prampolini, Vicepresidente di Confcommercio con incarico alle Politiche del fisco e di bilancio, si sono confrontati al tavolo: Paolo Ambrosini, Vicepresidente Impresa Cultura Italia e Presidente ALI-Confcommercio, Domenico Barbuto, Segretario Generale AGIS, e Adriano Bordignon, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. I lavori sono stati moderati da Giovanni Parente de Il Sole 24 Ore.Sono inoltre intervenuti Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione della Camera, la Consigliera Francesca Scatto, Presidente della VI Commissione del Consiglio Regionale Veneto e Gabriele Sepio, partner dello studio e-IUS Tax&Legal, che ha collaborato con Impresa Cultura Italia-Confcommercio nella definizione e nell’elaborazione della proposta di detrazione fiscale.. I dati del nostro Osservatorio ci dicono che oltre il 75% degli italiani ne riconosce il valore, ma più di un cittadino su quattro rinuncia ad attività culturali per motivi economici. La barriera del prezzo colpisce soprattutto giovani, famiglie con figli e chi vive nelle aree periferiche" – ha dichiarato a conclusione dell’incontro il Presidente di Impresa Cultura Italia,"È qui che la leva fiscale può fare la differenza: riconoscere una detrazione anche per un libro o un biglietto a teatro significa affermare che la cultura è un bene primario, parte integrante del benessere familiare e di una moderna visione di welfare".