Datrix, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 2,75 euro

Datrix

(Teleborsa) -sul titolo, società quotata su EGM e primo ecosistema internazionale di software company di Intelligenza Artificiale, con unper azione (upside potenziale 72%) e. Il titolo ha chiuso la seduta di martedì con un valore di 1,60 euro.I punti chiave della ricerca di KT&Partnes che emergono su Datrix riguardano: (i) lache rappresenta un asset distintivo e scalabile, capace di potenziare le soluzioni delle controllate e accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali per la creazione di valore; (ii) ladel Gruppo, che integra società verticali indipendenti con autonomia commerciale sotto una piattaforma comune di R&D e competenze condivise, generando sinergie operative, rapidità di integrazione e valore industriale attraverso operazioni di M&A mirate; (iii) il focus su, caratterizzate da barriere competitive significative in mercati ad alta crescita e marginalità; (iv) la, che assicura stabilità, opportunità di cross-selling e un progressivo aumento del contributo di servizi a maggior valore aggiunto; (v) lecon primarie istituzioni e operatori tecnologici globali, che rafforzano la capacità di innovazione e di distribuzione; (vi) un contesto di, che supporta la crescita dell’AI applicata e la diffusione di soluzioni AI verticali, offrendo a Datrix un significativo potenziale di espansione dei ricavi e dei margini, grazie a leverage operativo ed economie di scala.