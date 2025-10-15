Datrix, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 2,75 euro

(Teleborsa) - KT&Partners ha avviato la copertura
sul titolo Datrix
, società quotata su EGM e primo ecosistema internazionale di software company di Intelligenza Artificiale, con un Fair Value di 2,75 euro
per azione (upside potenziale 72%) e rating “ADD”
. Il titolo ha chiuso la seduta di martedì con un valore di 1,60 euro.
I punti chiave della ricerca di KT&Partnes che emergono su Datrix riguardano: (i) la tecnologia proprietaria di “AI infusion”
che rappresenta un asset distintivo e scalabile, capace di potenziare le soluzioni delle controllate e accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali per la creazione di valore; (ii) la strategia di ecosistema
del Gruppo, che integra società verticali indipendenti con autonomia commerciale sotto una piattaforma comune di R&D e competenze condivise, generando sinergie operative, rapidità di integrazione e valore industriale attraverso operazioni di M&A mirate; (iii) il focus su applicazioni verticali B2B ad alto contenuto tecnologico
, caratterizzate da barriere competitive significative in mercati ad alta crescita e marginalità; (iv) la diversificazione dei ricavi tra MarTech, AdTech e AI for Business Process
, che assicura stabilità, opportunità di cross-selling e un progressivo aumento del contributo di servizi a maggior valore aggiunto; (v) le partnership strategiche
con primarie istituzioni e operatori tecnologici globali, che rafforzano la capacità di innovazione e di distribuzione; (vi) un contesto di mercato strutturalmente favorevole
, che supporta la crescita dell’AI applicata e la diffusione di soluzioni AI verticali, offrendo a Datrix un significativo potenziale di espansione dei ricavi e dei margini, grazie a leverage operativo ed economie di scala.