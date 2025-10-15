de Guindos (BCE): sistema europeo di assicurazione dei depositi è "urgente"

(Teleborsa) - "per garantire che le banche possano operare in un vero mercato unico e realizzare economie di scala". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), ad un evento per i 10 anni del Single Resolution Mechanism (SRM) a Bruxelles.L'economista spagnolo ha elencato le tre principali azioni che i legislatori dovrebbero intraprendere per garantire progressi significativi verso il completamento dell'unione bancaria. In primo luogo, "sebbene il Fondo di risoluzione unico sia pronto, manca ancora il suo sostegno, che sarà fornito dal Meccanismo europeo di stabilità (MES). Se vogliamo essere preparati alle crisi bancarie, questa", ha detto.In secondo luogo, "abbiamo bisogno di un quadro europeo per la liquidità in caso di risoluzione. Dopo la risoluzione, la disponibilità di un supporto di liquidità è spesso indispensabile per ripristinare la fiducia del mercato in una banca". In terzo luogo, "un(EDIS) rimane fondamentale per garantire un sistema di tutela dei depositi armonizzato ed economicamente vantaggioso. L'EDIS contribuirebbe anche ad affrontare il nesso banche-stati sovrani. Attendiamo con ansia di vedere rinnovati sforzi da parte dei co-legislatori per portare avanti l'EDIS."."Queste questioni sono sul tavolo da molto tempo ormai - ha riconosciuto de Guindos - Sono ottimista sul fatto che assisteremo a progressi. In primo luogo, perché sono essenziali per il progetto UE e, in secondo luogo, perché il loro obiettivo finale è proteggere il sistema bancario, i risparmi e l'accesso ai finanziamenti nell'UE. Il recente accordo sulla riforma del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi rappresenta un importante passo avanti, ma non sostituisce l'EDIS.e il lavoro dei colegislatori nel definire i compromessi necessari per migliorare le norme UE sulla gestione delle crisi bancarie".Per il settore bancario, "il completamento dell'unione bancaria - di cui il quadro di risoluzione è parte integrante - ridurrebbe le barriere alle attività transfrontaliere e promuoverebbe il flusso di finanziamenti alle imprese ad alta produttività nell'UE. Migliorare la libera circolazione di capitali e liquidità e facilitare le fusioni transfrontaliere all'interno dell'unione bancaria dovrebbe essere una priorità urgente. L'"."Ancora più fondamentale, laper promuovere l'attività economica transfrontaliera - ha aggiunto - Allo stesso tempo, i costi associati alla mancanza di armonizzazione nei servizi di negoziazione e post-negoziazione in Europa potrebbero anche ostacolare la crescita dei nostri mercati dei capitali".Tuttavia, "un'azione decisa per far progredire il progetto europeo richiede un quadro istituzionale europeo che preservi la stabilità e promuova una maggiore integrazione - ha detto de Guindos - Unain questo senso".