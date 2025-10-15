DHL investe 300 milioni di euro per accelerare la crescita del commercio in Africa

DHL

(Teleborsa) -, colosso tedesco delle spedizioni, ha annunciato un. L'iniziativa pluriennale sarà implementata da DHL Express, DHL Global Forwarding e DHL Supply Chain per espandere le infrastrutture, migliorare le capacità di servizio e creare opportunità per le aziende in settori chiave, tra cui e-commerce, prodotti deperibili, energia, scienze biologiche e assistenza sanitaria.Il gruppo tedesco spiega che l'sta creando un mercato continentale in grado di approfondire il commercio intra-africano e aprire nuovi corridoi con il resto del mondo.Secondo l'ultimo aggiornamento del DHL Global Connectedness Tracker, l', con un aumento del 10% su base annua del valore degli scambi commerciali (in dollari USA correnti), davanti al Nord America con il 7% e al Sud e Centro America, Caraibi con il 5%. Le previsioni attuali, a settembre 2025, indicano che il volume degli scambi commerciali della regione crescerà in media del 4,3% all'anno tra il 2025 e il 2029, il secondo tasso più rapido a livello globale dopo l'Asia meridionale e centrale."L'- ha affermato John Pearson, CEO di DHL Express - Nonostante la volatilità globale, il continente continua a mostrare resilienza e slancio. Il nostro investimento riflette la fiducia nella traiettoria dell'Africa e l'impegno di DHL nel favorire i flussi commerciali che guidano una crescita inclusiva".