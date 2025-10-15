Milano 12:24
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:24
9.401 -0,55%
Francoforte 12:24
24.282 +0,19%

DHL investe 300 milioni di euro per accelerare la crescita del commercio in Africa

Finanza, Trasporti
DHL investe 300 milioni di euro per accelerare la crescita del commercio in Africa
(Teleborsa) - DHL, colosso tedesco delle spedizioni, ha annunciato un investimento pianificato di oltre 300 milioni di euro nell'Africa subsahariana. L'iniziativa pluriennale sarà implementata da DHL Express, DHL Global Forwarding e DHL Supply Chain per espandere le infrastrutture, migliorare le capacità di servizio e creare opportunità per le aziende in settori chiave, tra cui e-commerce, prodotti deperibili, energia, scienze biologiche e assistenza sanitaria.

Il gruppo tedesco spiega che l'Area di Libero Scambio Continentale Africana sta creando un mercato continentale in grado di approfondire il commercio intra-africano e aprire nuovi corridoi con il resto del mondo.

Secondo l'ultimo aggiornamento del DHL Global Connectedness Tracker, l'Africa subsahariana è al primo posto tra tutte le regioni del mondo nella prima metà del 2025, con un aumento del 10% su base annua del valore degli scambi commerciali (in dollari USA correnti), davanti al Nord America con il 7% e al Sud e Centro America, Caraibi con il 5%. Le previsioni attuali, a settembre 2025, indicano che il volume degli scambi commerciali della regione crescerà in media del 4,3% all'anno tra il 2025 e il 2029, il secondo tasso più rapido a livello globale dopo l'Asia meridionale e centrale.

"L'Africa si trova in un momento cruciale del suo percorso commerciale - ha affermato John Pearson, CEO di DHL Express - Nonostante la volatilità globale, il continente continua a mostrare resilienza e slancio. Il nostro investimento riflette la fiducia nella traiettoria dell'Africa e l'impegno di DHL nel favorire i flussi commerciali che guidano una crescita inclusiva".
Condividi
```