Aste BTP, interesse nullo dagli specialisti nelle riaperture

(Teleborsa) - Interesse nullo
da parte degli investitori nei collocamenti supplementari
di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 14 novembre 2025.
Per quanto riguarda il BTP 2,35% 3 anni scadenza 15-01-2029
, non ci sono state richieste a fronte di una offerta per 700 milioni di euro. Nessuna domanda nemmeno per il BTP 3,25% 7 anni scadenza 15-11-2032
, offerto per 300 milioni di euro, per il BTP 3,25% 7 anni scadenza 15-07-2032
, offerto per 300 milioni di euro, per il BTP 4,65% 30 anni scadenza 01-10-2055
, offerto per 300 milioni di euro.