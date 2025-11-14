Milano 17:12
Aste BTP, interesse nullo dagli specialisti nelle riaperture

Finanza
(Teleborsa) - Interesse nullo da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 14 novembre 2025.

Per quanto riguarda il BTP 2,35% 3 anni scadenza 15-01-2029, non ci sono state richieste a fronte di una offerta per 700 milioni di euro. Nessuna domanda nemmeno per il BTP 3,25% 7 anni scadenza 15-11-2032, offerto per 300 milioni di euro, per il BTP 3,25% 7 anni scadenza 15-07-2032, offerto per 300 milioni di euro, per il BTP 4,65% 30 anni scadenza 01-10-2055, offerto per 300 milioni di euro.
