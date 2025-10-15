Milano 10:55
I risuotati del rapporto FragilItalia "Astensionismo" elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos sulla base di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione.

Elezioni, dilaga l'astensionismo e la sfiducia: necessario invertire il trend
(Teleborsa) - I cittadini italiani confermano un rapporto "sempre più contraddittorio" con la politica, mostrando interesse e ritenendo che il voto sia un dovere civico, ma partecipando molto poco all'attività politica, di cui non si fidano. È quanto emerge dal rapporto FragilItalia "Astensionismo", elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos sulla base di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione.

L'indagine denuncia l'elevata percentuale di astensionismo e sfiducia nei confronti della politica: ben 7 italiani su 10 non si sentono rappresentati dalla classe politica (1 su 3 per nulla). L’astensionismo è diventato il sintomo più visibile di questa disaffezione e infatti le motivazioni che stanno dietro la decisione di non votare fanno riferimento alla mancanza di fiducia nei politici (28%) ed all'assenza di partiti o candidati capaci di rappresentare gli elettori (16%). Seguono la protesta contro il sistema politico (12%) e la stanchezza e rabbia (11%).

"Ad ogni scadenza elettorale, ossia molto spesso, si evoca il problema della scarsa partecipazione", ricorda Simone Gamberini, Presidente di Legacoop, aggiungendo "siamo ad un punto di reale emergenza istituzionale. La maggior parte dei cittadini considerano questo fenomeno un problema serio per la democrazia. E le ragioni sono che non è più dovuto a disinteresse, indifferenza, ma è una forma di protesta politica per quasi la metà dei cittadini".

Per Gamberini, "occorre una attivazione dei corpi intermedi, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei mondi del terzo settore e del volontariato, laico e religioso".

Fra gli aspetti che influiscono sulla scelta di non votare, al primo posto figura la disillusione verso i partiti (63%). Inoltre, più di un terzo degli intervistati (il 36%) ammette di non votare perché non si sente sufficientemente informato per fare una scelta consapevole. L'’85% degli intervistati dichiara che la propria scelta di non votare non è influenzata dalla propria famiglia o dal gruppo sociale di appartenenza, mentre per 4 italiani su 10 (il 42%) è influenzata dalla propria situazione economica (con punte del 61% per il ceto popolare e del 59% per il ceto medio-basso). Solo il 15% degli astensionisti dichiara che la propria scelta è influenzata da ciò che legge sui social: ma tra gli under 30 la percentuale sale al 40%.

Questa "distanza" tra cittadini e istituzioni non è irreversibile. Quasi quattro astenuti su dieci affermano che tornerebbero a votare se trovassero un candidato o un partito capace di rappresentarli pienamente. Le condizioni indicate per invertire la tendenza sono chiare: meno corruzione e clientelismo (55%), programmi politici più chiari e concreti (43%), maggiore attenzione ai temi che toccano la vita quotidiana (34%), più trasparenza nei processi decisionali (30%).
