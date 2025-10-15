Elezioni, dilaga l'astensionismo e la sfiducia: necessario invertire il trend

(Teleborsa) - I cittadini italiani confermano un rapporto "sempre più contraddittorio" con la politica
, mostrando interesse
e ritenendo che il voto sia un dovere civico, ma partecipando molto poco
all'attività politica, di cui non si fidano. È quanto emerge dal rapporto FragilItalia "Astensionismo", elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos
sulla base di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione.
L'indagine denuncia l'elevata percentuale di astensionismo e sfiducia
nei confronti della politica: ben 7 italiani su 10 non si sentono rappresentati
dalla classe politica (1 su 3 per nulla). L’astensionismo
è diventato il sintomo più visibile
di questa disaffezione e infatti le motivazioni che stanno dietro la decisione di non votare fanno riferimento alla mancanza di fiducia
nei politici (28%) ed all'assenza di partiti o candidati capaci di rappresentare gli elettori (16%). Seguono la protesta
contro il sistema politico (12%) e la stanchezza e rabbia
(11%).
"Ad ogni scadenza elettorale, ossia molto spesso, si evoca il problema della scarsa partecipazione", ricorda Simone Gamberini
, Presidente di Legacoop, aggiungendo "siamo ad un punto di reale emergenza istituzionale. La maggior parte dei cittadini considerano questo fenomeno un problema serio per la democrazia
. E le ragioni sono che non è più dovuto a disinteresse, indifferenza, ma è una forma di protesta politica
per quasi la metà dei cittadini".
Per Gamberini, "occorre una attivazione dei corpi intermedi,
delle organizzazioni sociali ed economiche, dei mondi del terzo settore e del volontariato, laico e religioso".
Fra gli aspetti che influiscono sulla scelta di non votare
, al primo posto figura la disillusione verso i partiti
(63%). Inoltre, più di un terzo
degli intervistati (il 36%) ammette di non votare perché non si sente sufficientemente informato
per fare una scelta consapevole. L'’85% degli intervistati dichiara che la propria scelta di non votare non è influenzata dalla propria famiglia
o dal gruppo sociale di appartenenza, mentre per 4 italiani su 10
(il 42%) è influenzata dalla propria situazione economica
(con punte del 61% per il ceto popolare e del 59% per il ceto medio-basso). Solo il 15% degli astensionisti dichiara che la propria scelta è influenzata da ciò che legge sui social: ma tra gli under 30 la percentuale sale al 40%.Questa "distanza" tra cittadini e istituzioni non è irreversibile
. Quasi quattro astenuti su dieci affermano che tornerebbero a votare
se trovassero un candidato o un partito capace di rappresentarli
pienamente. Le condizioni indicate per invertire la tendenza sono chiare: meno corruzione e clientelismo
(55%), programmi politici più chiari e concreti
(43%), maggiore attenzione ai temi che toccano la vita quotidiana (34%), più trasparenza nei processi decisionali (30%).