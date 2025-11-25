Milano 11:32
42.089 -0,49%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:32
9.529 -0,06%
Francoforte 11:32
23.168 -0,31%

Londra: balza in avanti Barclays

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Barclays
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding bancaria inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays rispetto all'indice di riferimento.


Il grafico a breve di Barclays mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 4,147 sterline e supporto stimato a quota 4,098. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 4,196.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```