Eurozona, produzione industriale cala meno delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Diminuisce meno delle attese la produzione industriale dell'Eurozona
ad agosto
2025. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un decremento dell'1,2% su base mensile
rispetto al +0,5% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +0,3%). Il dato si confronta con il -1,6% atteso dal mercato.Su base annua
la produzione è salita dell'1,1% dopo il +2% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +1,8%).
Nell'area euro, ad agosto 2025, rispetto a luglio 2025, la produzione industriale: è diminuita dello 0,2% per i beni intermedi, è diminuita dello 0,6% per l'energia, è diminuita del 2,2% per i beni strumentali
, è diminuita dell'1,6% per i beni di consumo durevoli
, è aumentata dello 0,1% per i beni di consumo non durevoli.
Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni mensili
sono state registrate in Germania
(-5,2%), Grecia (-4,5%) e Austria (-3,1%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Irlanda (+9,8%), Lussemburgo (+4,8%) e Svezia (+3,6%).
Nell'intera Unione europea
ha segnato un -1% su mese e un +1,1% su anno.