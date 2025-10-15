Eurozona, produzione industriale cala meno delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Diminuisce meno delle attese laad2025. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un decremento dell'1,2%rispetto al +0,5% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +0,3%). Il dato si confronta con il -1,6% atteso dal mercato.la produzione è salita dell'1,1% dopo il +2% di luglio (dato rivisto da un preliminare di +1,8%).Nell'area euro, ad agosto 2025, rispetto a luglio 2025, la produzione industriale: è diminuita dello 0,2% per i beni intermedi, è diminuita dello 0,6% per l'energia, è diminuita del 2,2% per i, è diminuita dell'1,6% per i, è aumentata dello 0,1% per i beni di consumo non durevoli.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, lesono state registrate in(-5,2%), Grecia (-4,5%) e Austria (-3,1%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Irlanda (+9,8%), Lussemburgo (+4,8%) e Svezia (+3,6%).Nell'ha segnato un -1% su mese e un +1,1% su anno.