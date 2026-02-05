Francia: a sorpresa a dicembre cala la produzione industriale (-0,7% m/m), giù anche la manifatturiera (-0,8%)

(Teleborsa) - Rallenta a sorpresa la produzione industriale francese
nel mese di dicembre 2025
. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un calo dello 0,7% su base mensile
, dopo il +0,1% del mese precedente (rivisto da -0,1%), mentre il consensus indicava una crescita dello 0,2%.
Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale
(INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera
è calata dello 0,8% dopo essere cresciuta nel mese precedente (+0,1% a novembre).(Foto: Anthony Choren su Unsplash)