Expert.ai, Alantra conferma rating e target price

(Teleborsa) - A valle dei risultati semestrali 2025
, Alantra
ha confermato la raccomandazione Buy
e il target price di 2,30 euro
sul titolo Expert.ai
, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business.
"Sebbene la crescita del fatturato nel primo semestre del 2025 sia incoraggiante
, le prestazioni implicite nel secondo semestre del 2025 per soddisfare le previsioni per l'anno fiscale 2025 potrebbero sembrare impegnative
", commentano gli analisti. Tuttavia, il business di Expert.ai è "tipicamente stagionale
, con circa 2/3 dei ricavi dell'anno concentrati nel secondo semestre
. In questo
contesto, raggiungere un fatturato di 21-27 milioni di euro
nel secondo semestre sembra in linea con i trend storici
, sebbene dipenda ancora dalla tempestiva conversione della pipeline
e dal contributo di ISED
. Una maggiore stagionalità e un migliore mix di ricavi
potrebbero essere d'aiuto, ma gli obiettivi richiedono un'esecuzione impeccabile
".
Alantra considera "l'intervallo di EBITDA aggressivo, con scarso margine di flessione
". Ora il management prevede un fatturato il 2025 nella fascia alta tra 37 e 43 milioni
e un EBITDA nella fascia bassa tra 6 e 10 milioni
.
"L'EBITDA del primo semestre 2025 è ancora negativo
perché i benefici derivanti da crescita ed efficienza sono in ritardo, mentre i costi di integrazione, consulenza e aumento del personale incidono in anticipo. La stagionalità
e gli elevati ammortamenti e ristrutturazioni amplificano la debolezza intermedia, ma si prevede una ripresa della redditività
2025 nel secondo semestre".
Alla luce di ciò Alantra riduce le stime dell'EBITDA
2025, "allineandole alla fascia bassa delle guidance aziendali", mantenendo sostanzialmente invariata la traiettoria di crescita dell'azienda. "Il risultato è un downgrade del 20% dell'EBITDA 2025-27, in media". Expert.ai sta passando a un modello SaaS scalabile, con la sua tecnologia neuro-simbolica ibrida che offre un'intelligenza artificiale spiegabile per i settori regolamentati", concludono gli analisti.
Mercoledì, inoltre, Expert.ai ha informato che la controllata ISED
si è aggiudicata, in RTI con primari attori nell'ambito dell’integrazione dei sistemi informativi, la gara indetta da InnovaPuglia, per l’aggiornamento e la gestione del Sistema Informativo del servizio di Emergenza-Urgenza 118
del Servizio Sanitario Regionale pugliese.
"Consideriamo questo sviluppo una conferma della credibilità
di Expert.AI nel settore pubblico e delle sue capacità di intelligenza artificiale applicata. Questa vittoria rafforza la comprovata esperienza dell'azienda nell'implementazione dell'intelligenza artificiale per sistemi mission-critical nella pubblica amministrazione italiana
. È importante sottolineare che ciò rafforza il posizionamento di Expert.AI oltre le applicazioni aziendali, in progetti infrastrutturali strategici e di digitalizzazione regionale", commenta Alantra.
"Sebbene le dimensioni del contratto siano relativamente modeste, la natura rinnovabile
del progetto e la sua visibilità
nell'agenda digitale regionale italiana potrebbero tradursi in ricavi ricorrenti
e ulteriori opportunità nel settore ICT pubblico
. Consideriamo questo uno sviluppo positivo, che supporta la narrativa di crescita interna dell'azienda e la diversificazione nel settore pubblico, riaffermando al contempo la fiducia del mercato nelle sue tecnologie di intelligenza artificiale applicate", concludono gli analisti.(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)