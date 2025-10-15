Milano 14:57
Expert.ai, Alantra conferma rating e target price

(Teleborsa) - A valle dei risultati semestrali 2025, Alantra ha confermato la raccomandazione Buy e il target price di 2,30 euro sul titolo Expert.ai, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business.

"Sebbene la crescita del fatturato nel primo semestre del 2025 sia incoraggiante, le prestazioni implicite nel secondo semestre del 2025 per soddisfare le previsioni per l'anno fiscale 2025 potrebbero sembrare impegnative", commentano gli analisti. Tuttavia, il business di Expert.ai è "tipicamente stagionale, con circa 2/3 dei ricavi dell'anno concentrati nel secondo semestre. In questo
contesto, raggiungere un fatturato di 21-27 milioni di euro nel secondo semestre sembra in linea con i trend storici, sebbene dipenda ancora dalla tempestiva conversione della pipeline e dal contributo di ISED. Una maggiore stagionalità e un migliore mix di ricavi potrebbero essere d'aiuto, ma gli obiettivi richiedono un'esecuzione impeccabile".

Alantra considera "l'intervallo di EBITDA aggressivo, con scarso margine di flessione". Ora il management prevede un fatturato il 2025 nella fascia alta tra 37 e 43 milioni e un EBITDA nella fascia bassa tra 6 e 10 milioni.

"L'EBITDA del primo semestre 2025 è ancora negativo perché i benefici derivanti da crescita ed efficienza sono in ritardo, mentre i costi di integrazione, consulenza e aumento del personale incidono in anticipo. La stagionalità e gli elevati ammortamenti e ristrutturazioni amplificano la debolezza intermedia, ma si prevede una ripresa della redditività 2025 nel secondo semestre".

Alla luce di ciò Alantra riduce le stime dell'EBITDA 2025, "allineandole alla fascia bassa delle guidance aziendali", mantenendo sostanzialmente invariata la traiettoria di crescita dell'azienda. "Il risultato è un downgrade del 20% dell'EBITDA 2025-27, in media". Expert.ai sta passando a un modello SaaS scalabile, con la sua tecnologia neuro-simbolica ibrida che offre un'intelligenza artificiale spiegabile per i settori regolamentati", concludono gli analisti.

Mercoledì, inoltre, Expert.ai ha informato che la controllata ISED si è aggiudicata, in RTI con primari attori nell'ambito dell’integrazione dei sistemi informativi, la gara indetta da InnovaPuglia, per l’aggiornamento e la gestione del Sistema Informativo del servizio di Emergenza-Urgenza 118 del Servizio Sanitario Regionale pugliese.

"Consideriamo questo sviluppo una conferma della credibilità di Expert.AI nel settore pubblico e delle sue capacità di intelligenza artificiale applicata. Questa vittoria rafforza la comprovata esperienza dell'azienda nell'implementazione dell'intelligenza artificiale per sistemi mission-critical nella pubblica amministrazione italiana. È importante sottolineare che ciò rafforza il posizionamento di Expert.AI oltre le applicazioni aziendali, in progetti infrastrutturali strategici e di digitalizzazione regionale", commenta Alantra.

"Sebbene le dimensioni del contratto siano relativamente modeste, la natura rinnovabile del progetto e la sua visibilità nell'agenda digitale regionale italiana potrebbero tradursi in ricavi ricorrenti e ulteriori opportunità nel settore ICT pubblico. Consideriamo questo uno sviluppo positivo, che supporta la narrativa di crescita interna dell'azienda e la diversificazione nel settore pubblico, riaffermando al contempo la fiducia del mercato nelle sue tecnologie di intelligenza artificiale applicate", concludono gli analisti.



(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)
