B&C Speakers, Alantra conferma Buy: sconto del 20% sui peer, punto di ingresso interessante

(Teleborsa) - Alantra
ha confermato target price
(20 euro per azione, upside potenziale del 34%) e raccomandazione
(Buy) sul titolo B&C Speakers
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale.
Gli analisti ricordano che B&C Speakers ha pubblicato risultati sostanzialmente stabili per il terzo trimestre
del 2025, con un calo delle vendite dell'1,8% su base annua a 24,9 milioni di euro, sostenuto da una solida ripresa negli Stati Uniti (+23% su base annua) e da un'elevata raccolta ordini (81,1 milioni di euro, +1,4% su base annua). La redditività è migliorata sequenzialmente, con un margine EBITDA al 22,3% (rispetto al 18,8% del secondo trimestre), trainato da un margine lordo più elevato e dalla disciplina dei costi nonostante volumi stabili, sebbene ancora al di sotto del livello elevato del terzo trimestre del 2024 (24,6%). L'utile netto si è attestato a 3,4 milioni di euro, influenzato principalmente dalle precedenti perdite sui cambi e dall'assenza dell'utile derivante dal Patent Box.
"Riteniamo che i rischi legati alla catena di approvvigionamento si siano attenuati e siano ora sotto controllo, mentre i dazi statunitensi continuano a gravare sul sentiment
", si legge nella ricerca, dove viene fatto notare che l'indebitamento netto è migliorato a 1,4 milioni di euro (dai 5 milioni di euro del primo semestre del 2025) dopo la distribuzione di dividendi per 10,8 milioni di euro, a conferma di una solida generazione di cassa.
Alantra ha ridotto le stime sulle vendite
del 2025 del 2,5%, mantenendo un CAGR complessivo di circa il 6% nel 2025-27. "Sebbene il mercato di riferimento non offra ancora crescita quest'anno, ribadiamo il nostro atteggiamento positivo su B&C Speakers in vista del 2026, poiché il lancio di nuovi prodotti del Gruppo, la nuova linea di produzione in Cina e la continua penetrazione nel segmento AM car audio statunitense rimangono i principali catalyst per un re-rating del titolo. BEC tratta a 6,4x EV/EBITDA 26, con uno sconto di circa il 20% rispetto ai competitor
, offrendo un punto di ingresso interessante per un nome che offre un'interessante generazione di cassa e una buona qualità degli utili".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)