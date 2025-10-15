Francoforte: brillante l'andamento di Lanxess

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimica tedesca
, che lievita del 2,18%.
La tendenza ad una settimana di Lanxess
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,43. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,69.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)