Milano 12:25
42.238 +0,39%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:25
9.401 -0,54%
Francoforte 12:25
24.284 +0,20%

Francoforte: brusca correzione per Aurubis

Scende sul mercato il produttore tedesco di rame, che soffre con un calo del 5,88%.
