Milano
12:25
42.238
+0,39%
Nasdaq
14-ott
24.579
0,00%
Dow Jones
14-ott
46.270
0,00%
Londra
12:25
9.401
-0,54%
Francoforte
12:25
24.284
+0,20%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 12.41
Francoforte: brusca correzione per Aurubis
Francoforte: brusca correzione per Aurubis
Migliori e peggiori
,
In breve
15 ottobre 2025 - 09.50
Scende sul mercato il
produttore tedesco di rame
, che soffre con un calo del 5,88%.
Titoli e Indici
Aurubis
-6,05%
