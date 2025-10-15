Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 7,036%

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 7,036% nel capitale di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'8 ottobre 2025.In particolare, il 5,670% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 1,366%% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.