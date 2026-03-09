Nexi sale in Borsa dopo promozione di Morgan Stanley

Nexi

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo cheha migliorato la raccomandazione a "" da "Underweight", pur tagliando il target price a 3 euro per azione da 3,85 euro in seguito al tonfo registrato nel giorno del Capital market day.Gli analisti evidenziano il passaggio di Nexi da una, con il management adesso più focalizzato alla generazione di cassa e alla remunerazione degli azionisti. "Dato il contesto di mercato più ampio, caratterizzato da crescente complessità e concorrenza più intensa nei pagamenti europei, la nostra visione fondamentale sulla crescita resta prudente", si legge nella ricerca.Tra gli altri broker,ha abbassato il target price ada 7 euro, mentrel'ha portato acon una raccomandazione "Neutral".estende i guadagni rispetto alla seduta precedente,. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,977 e successiva a quota 3,171. Supporto a 2,783.