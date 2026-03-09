Nexi sale in Borsa dopo promozione di Morgan Stanley

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, dopo che Morgan Stanley
ha migliorato la raccomandazione a "Equal weight
" da "Underweight", pur tagliando il target price a 3 euro per azione da 3,85 euro in seguito al tonfo registrato nel giorno del Capital market day.
Gli analisti evidenziano il passaggio di Nexi da una equity story basata su prospettive di crescita elevata a una maggiormente orientata ai rendimenti
, con il management adesso più focalizzato alla generazione di cassa e alla remunerazione degli azionisti. "Dato il contesto di mercato più ampio, caratterizzato da crescente complessità e concorrenza più intensa nei pagamenti europei, la nostra visione fondamentale sulla crescita resta prudente", si legge nella ricerca.
Tra gli altri broker, UBS
ha abbassato il target price a 6 euro
da 7 euro, mentre Mediobanca
l'ha portato a 3,8 euro
con una raccomandazione "Neutral".Nexi
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,9 euro, con un aumento del 4,13%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,977 e successiva a quota 3,171. Supporto a 2,783.