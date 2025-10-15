Leadership femminile in Europa: Italia in lieve crescita ma ancora lontana da parità

(Teleborsa) - Quando si parla di donne che occupano posizioni di leadership per il nostro Paese la fotografia è a tinte fosche. Lo certifica la 2a edizione dell, realizzato dain collaborazione conhe analizza la rappresentanza femminile nei vertici aziendali, con l’inclusione, quest’anno, di un confronto tra Italia, Francia, Germania e Belgio.Lo studio esamina in modo sistematico la distribuzione delle donne nei ruoli executive, le funzioni ricoperte, i settori industriali, le dinamiche generazionali e l’esperienza internazionale. Due focus specifici riguardano la posizione di Amministratore Delegato e il ruolo dei Comitati Nomine come leve per promuovere la leadership femminile.Nel perimetro italiano, su un campione composto da 320 imprese – 169 quotate e 151 non quotate di grandi dimensioni – la percentuale di donne executive si attesta al 1, un datoù sostanzialmente stabile rispetto alla prima edizione (17,4% nella rilevazione iniziale). La quota di donne executive, sia a livello aggregato che per tipologia di impresa, si attesta intorno a un rapporto 1 a 6. Ancora più marcato è il divario nelle posizioni apicali assolute:ha un’Amministratrice Delegata, una percentuale invariata rispetto all’anno precedente. Le donne continuano a concentrarsi nelle funzioni di staff, in particolare risorse umane, legale, audit, investor relations e sostenibilità, mentre restano sottorappresentate nelle aree operative e finanziarie, ritenute cruciali per accedere alle cariche di vertice.L’indagine evidenzia come l’Europa proceda a velocità differenti. In Italiadi presenza femminile nei ruoli executive, grazie anche a un impianto normativo più lungimirante e a pratiche consolidate di inclusione. La Germania mostra un sistema di governance più rigido e frammentato nelle politiche di promozione della leadership femminile, mentre il Belgio presenta un quadro più bilanciato, sebbene su un campione più ristretto.che si confermano leva strategica per la promozione della leadership femminile. La presenza di almeno una donna in questi organi aumenta del 15,3% la probabilità di nomine esecutive femminili. In Italia l’impatto della legge Golfo-Mosca ha segnato un’accelerazione significativa: dall’introduzione della normativa la probabilità di nomine di donne ai vertici è cresciuta del 25,1%, avvicinando il Paese ai livelli francesi.L’analisi quantitativa è stata integrata con una ricerca qualitativa condotta attraverso interviste a top manager e responsabili HR di aziende italiane e internazionali. Il quadro che emerge è quello di una crescente attenzione alla diversità di genere, ancora frenata da barriere culturali, bias inconsci e fenomeni di autoesclusione femminile legati, tra gli altri, alla cosiddetta “sindrome dell’impostore”. Alcune imprese stanno però adottando strategie integrate e misurabili: dall’inserimento di KPI di genere nei sistemi di incentivazione manageriale al monitoraggio del gender pay gap, dall’introduzione di percorsi di mentoring mirata a politiche di flessibilità e sostegno al caregiving, fino ad attività capillari nelle scuole e università, promuovendo modelli femminili reali e visibili. Queste pratiche stanno contribuendo a costruire pipeline femminili più solide, in particolare nelle aree tecnico-operative e STEM, ancora oggi le più critiche per garantireaccesso alle posizioni di Amministratore Delegato.ell’Osservatorio sono stati presentati e discussi nel corso di un incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso SDA Bocconi a Milano, con la partecipazione di Paola Cillo, Associate Dean for Research – Claudio Dematté, Research Division, SDA Bocconi; Alessandro Minichilli, Professore Ordinario dell’Università Bocconi, Associate Dean for Faculty, Direttore del Corporate Governance Lab e co-Direttore dell’eSG Lab di SDA Bocconi; Valentino D’Angelo, PhD candidate presso l’Università Bocconi e Coordinatore del Corporate Governance Lab SDA Bocconi; Paola Calderini, CEO Italia di Eric Salmon & Partners; e Massimo Milletti, Presidente Onorario di Eric Salmon & Partners. Ne hanno discusso: Barbara Beltrame Giacomello, Presidente di Confindustria Vicenza e Vicepresidente di AFV Beltrame Group; Alessandra Carra, CEO del Gruppo Feltrinelli; Carlo Luzzatto, CEO & General Manager di RINA; e Diva Moriani, Executive Chairman & Chief of Transformation Office di KME.PerProfessore Ordinario dell’Università Bocconi e Direttore del Corporate Governance Lab di SDA Bocconi, "i dati confermano che senza interventi mirati sulla pipeline e sulle funzioni strategiche, il riequilibrio di genere nelle posizioni apicali rimarrà lento e incompleto. È necessario agire sulla cultura organizzativa e rafforzare i percorsi di carriera femminili in ambiti chiave come operations e finanza".SecondoManaging Partner di Eric Salmon &Partners, «le aziende che integrano obiettivi di diversity and inclusion nelle proprie strategie non solo promuovono l’equità, ma rafforzano competitività, capacità di attrarre talenti e reputazione sul lungo periodo".Il report conferma che la presenza femminile nei vertici aziendaliTuttavia, senza un impegno sistemico e continuativo in termini di succession planning, sviluppo delle competenze strategiche e cambiamento culturale, il progresso rischia di rimanere limitato e frammentato.