Londra: giornata depressa per Astrazeneca

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda globale biofarmaceutica britannica
, con un ribasso del 2,29%.
Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Astrazeneca
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Astrazeneca
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 126,2 sterline. Primo supporto a 123,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 122,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)