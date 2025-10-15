Milano 16:46
Londra: giornata depressa per Astrazeneca

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda globale biofarmaceutica britannica, con un ribasso del 2,29%.

Lo scenario su base settimanale di Astrazeneca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Astrazeneca. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Astrazeneca evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 126,2 sterline. Primo supporto a 123,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 122,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
