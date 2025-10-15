Lottomatica, acquistate 161.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 161.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 22,2383 euro per euro, per un controvalore
pari a 3.580.373,70 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 4.319.877 azioni proprie, pari all'1,717% delle azioni ordinarie in circolazione.
Sul listino milanese, oggi, seduta negativa per Lottomatica
, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,99%.