Lottomatica, acquistate 161.000 azioni proprie
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 161.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 22,2383 euro per euro, per un controvalore pari a 3.580.373,70 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 4.319.877 azioni proprie, pari all'1,717% delle azioni ordinarie in circolazione.

Sul listino milanese, oggi, seduta negativa per Lottomatica, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,99%.



