BasicNet, acquistate azioni proprie per 486 mila euro

(Teleborsa) - BasicNet
, ha comunicato che dal 17 al 23 dicembre 2025, ha acquistato 66.000 azioni proprie
al prezzo medio di 7,376 euro, per un controvalore
pari a 486.796,94 euro
, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.
A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.125.000 azioni pari al 11,343% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, allunga timidamente il passo BasicNet
, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%.