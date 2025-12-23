Milano 17:35
BasicNet, acquistate azioni proprie per 486 mila euro

BasicNet, acquistate azioni proprie per 486 mila euro
(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 17 al 23 dicembre 2025, ha acquistato 66.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,376 euro, per un controvalore pari a 486.796,94 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.125.000 azioni pari al 11,343% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, allunga timidamente il passo BasicNet, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%.
