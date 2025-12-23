BasicNet, acquistate azioni proprie per 486 mila euro

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 17 al 23 dicembre 2025, haal prezzo medio di 7,376 euro, per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.125.000 azioni pari al 11,343% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%.