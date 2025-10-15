Manovra, Orsini: servono misure semplici, iper e super ammortamento buona via

(Teleborsa) -con il governo sulla manovra "e stiamo lavorando insieme con i vari ministeri anche in queste ore: siamo consapevoli che lache possano dare più possibilità e opportunità alle nostre imprese, con gli investimenti devono essere semplici e automatici". Lo ha detto il presidente di Confindustriaall'assemblea congiunta di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio in corso a Erba (Como). "Credo che la via dell'Iper ammortamento sia una buona via", ha aggiunto Orsini che è tornato a chiedere "una visione almeno di tre anni" e la necessità di"Ia fatto molto bene per la parte che riguarda il debito del Paese, è la via giusta. Poi serve un set di misure per la crescita e mettere al centro gli investimenti delle imprese" che, ha evidenziato il leader degli industriali.Sulla manovra c'è ", ma serve anche la crescita. Mi sembra che in questi giorni si stia lavorando andando verso questa direzione".Il tema dell'energia è un problema enorme", soprattutto per quanto riguarda i costi,Orsini è tornato a ribadire la necessità del disaccoppiamento, che "si può fare ed è finalmente entrato nel vocabolario del Governo. Ci sono alcune fonti che possono darci energia a un costo minore, penso all'idroelettrico".