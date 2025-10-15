Manovra, Orsini: servono misure semplici, iper e super ammortamento buona via

(Teleborsa) - "Stiamo collaborando"
con il governo sulla manovra "e stiamo lavorando insieme con i vari ministeri anche in queste ore: siamo consapevoli che la coperta non è lunga e dobbiamo fare delle scelte
che possano dare più possibilità e opportunità alle nostre imprese, con gli investimenti devono essere semplici e automatici". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini,
all'assemblea congiunta di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio in corso a Erba (Como). "Credo che la via dell'Iper ammortamento sia una buona via, che comunque aiuti le nostre imprese
", ha aggiunto Orsini che è tornato a chiedere "una visione almeno di tre anni" e la necessità di "sostenere il nostro Sud"
"Il ministro Giancarlo Giorgetti h
a fatto molto bene per la parte che riguarda il debito del Paese, è la via giusta. Poi serve un set di misure per la crescita e mettere al centro gli investimenti delle imprese" che "è fondamentale perché abbiamo diversi problemi di produttività"
, ha evidenziato il leader degli industriali.
Sulla manovra c'è "apprezzamento per la tenuta del debito che darà vantaggio al nostro Paese
, ma serve anche la crescita. Mi sembra che in questi giorni si stia lavorando andando verso questa direzione".
Il tema dell'energia è un problema enorme", soprattutto per quanto riguarda i costi, "è un tema importantissimo di competitività".
Orsini è tornato a ribadire la necessità del disaccoppiamento, che "si può fare ed è finalmente entrato nel vocabolario del Governo. Ci sono alcune fonti che possono darci energia a un costo minore, penso all'idroelettrico".