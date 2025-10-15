Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:26
24.730 +0,62%
Dow Jones 20:26
46.301 +0,07%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Manovra, Orsini: servono misure semplici, iper e super ammortamento buona via

la coperta non è lunga dice il leader degli industriali che ha parole di apprezzamento per la "rotta" indicata da Giorgetti

Economia
Manovra, Orsini: servono misure semplici, iper e super ammortamento buona via
(Teleborsa) - "Stiamo collaborando" con il governo sulla manovra "e stiamo lavorando insieme con i vari ministeri anche in queste ore: siamo consapevoli che la coperta non è lunga e dobbiamo fare delle scelte che possano dare più possibilità e opportunità alle nostre imprese, con gli investimenti devono essere semplici e automatici". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea congiunta di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio in corso a Erba (Como). "Credo che la via dell'Iper ammortamento sia una buona via, che comunque aiuti le nostre imprese", ha aggiunto Orsini che è tornato a chiedere "una visione almeno di tre anni" e la necessità di "sostenere il nostro Sud"

"Il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto molto bene per la parte che riguarda il debito del Paese, è la via giusta. Poi serve un set di misure per la crescita e mettere al centro gli investimenti delle imprese" che "è fondamentale perché abbiamo diversi problemi di produttività", ha evidenziato il leader degli industriali.

Sulla manovra c'è "apprezzamento per la tenuta del debito che darà vantaggio al nostro Paese, ma serve anche la crescita. Mi sembra che in questi giorni si stia lavorando andando verso questa direzione".

Il tema dell'energia è un problema enorme", soprattutto per quanto riguarda i costi, "è un tema importantissimo di competitività". Orsini è tornato a ribadire la necessità del disaccoppiamento, che "si può fare ed è finalmente entrato nel vocabolario del Governo. Ci sono alcune fonti che possono darci energia a un costo minore, penso all'idroelettrico".

Condividi
```