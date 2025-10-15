Neuralink: veterano paralizzato torna ad abbracciare la figlia grazie a chip cerebrale

(Teleborsa) - RJ Tanner – veterano che vive in Missisipi con due figlie – quattro anni fa ha subito un grave incidente in moto rimanendo completamente paralizzato.lo ha selezionato come paziente per l'impianto di un chip cerebrale in grado di donare a lui e alla sua famiglia una speranza ed oggi è tornato ad abbracciare le figlie grazie ad un braccio robotico. RJ ha partecipato allo(Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) di Neuralink sottoponendosi a mesi di visite mediche e scansioni per determinare la sua idoneità al dispositivo e, nell'aprile 2025, è diventato il quinto paziente dell'azienda a ricevere il chip cerebrale."Grazie a Neuralink sono passato dall'impossibilità di fare nulla a muovere il cursore sul computer in pochi minuti – ha detto–. Mi ha restituito il senso di indipendenza e libertà."RJ ora utilizza l'impianto per controllare il computer, il telefono e la televisione tramite una connessione Bluetooth alla sua corteccia motoria. Ha osservato che, oltre alla comunicazione e ai giochi, il dispositivo gli restituisce un più profondo senso di autostima. Ora RJ può inviare messaggi, navigare sul web e utilizzare la navigazione vocale, e questa ritrovata indipendenza gli ha dato la motivazione per andare avanti. Durante i primiil team gli ha insegnato a controllare un braccio robotico sullo schermo di un computer, e ora può giocare con sua figlia. "È la prima interazione (fisica) che io e lei abbiamo mai avuto – ha detto–. Non ricorda mai che la tenessi in braccio, non ricorda niente di tutto ciò. Ma poi, quando ha visto che potevo muovere la mano robotica ha pensato che fosse la cosa più bella del mondo. Grazie a Neuralink, potrò dare un nuovo senso alla mia vita".