New York: accelera KLA-Tencor

compagnia tecnologica americana

Nasdaq 100

KLA-Tencor

Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,68%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.099,9 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1.061. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1.038 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.