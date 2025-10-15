Milano 16:47
New York: andamento sostenuto per JP Morgan

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società finanziaria con sede a New York, che avanza bene del 2,30%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento del colosso finanziario americano subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di JP Morgan mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 306,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 311,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 303,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
