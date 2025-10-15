New York: positiva la giornata per Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 144,9 USD e supporto stimato a quota 141,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 147,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)