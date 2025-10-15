New York: positiva la giornata per Lam Research

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research
rispetto all'indice.
Il grafico a breve di Lam Research
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 144,9 USD e supporto stimato a quota 141,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 147,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)