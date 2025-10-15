Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Lam Research

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research rispetto all'indice.


Il grafico a breve di Lam Research mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 144,9 USD e supporto stimato a quota 141,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 147,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
