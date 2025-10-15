Milano 17:35
New York: rally per Morgan Stanley
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca d'affari americana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,49%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Morgan Stanley mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,06%, rispetto a -0,6% dell'indice del basket statunitense).


Le implicazioni tecniche di breve periodo di Morgan Stanley suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 166,4 USD e supporto visto a quota 161,7. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 171,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
