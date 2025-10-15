New York: rally per Morgan Stanley

banca d'affari americana

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,49%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,06%, rispetto a -0,6% dell').Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 166,4 USD e supporto visto a quota 161,7. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 171,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)