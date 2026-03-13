Fed, Morgan Stanley prevede tassi invariati e cautela su inflazione energetica

(Teleborsa) - La Federal Reserve manterrà i tassi d'interesse invariati nella riunione di politica monetaria della prossima settimana. È quanto prevede Michael Gapen, capo economista di Morgan Stanley , secondo cui la banca centrale manterrà un orientamento accomodante nonostante le recenti pressioni inflazionistiche guidate dal prezzo del petrolio.



Secondo l'analisi, la Fed dovrebbe "guardare oltre" lo shock energetico, evitando di rispondere con rialzi dei tassi. Morgan Stanley ha previsto che i funzionari confermeranno la proiezione di un taglio dei tassi quest'anno e uno nel prossimo, mantenendo il tasso terminale tra il 3,0% e il 3,25%.



Michael Gapen ha sottolineato inoltre che la decisione di mantenere i tassi fermi potrebbe vedere tre voti contrari a favore di un taglio (rispetto ai due di gennaio), citando i governatori Bowman, Waller e Miran come possibili sostenitori di una riduzione.



Sebbene le nuove proiezioni potrebbero mostrare un'inflazione headline più alta e una crescita più debole, la banca d'affari ritiene che la strategia appropriata rimanga l'attesa o il taglio dei tassi in caso di indebolimento dell'attività economica.



Sul fronte valutario, Morgan Stanley avverte di potenziali rischi al ribasso per il dollaro statunitense qualora il presidente Jerome Powell dovesse enfatizzare la volontà della Fed di ignorare l'inflazione trainata dall'energia.

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