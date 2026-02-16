Sud Africa, Morgan Stanley prevede ulteriore rally dei titoli obbligazionari sostenuto dal bilancio

(Teleborsa) - Secondo gli analisti di Morgan Stanley
, il rally dei titoli obbligazionari sudafricani
è destinato ad accelerare ancora quando il Ministro delle Finanze Enoch Godongwana
presenterà il bilancio
il prossimo 25 febbraio.
Il broker si aspetta che il ministro continui a perseguire il consolidamento fiscale
, rassicurando gli investitori e comprimendo ulteriormente il premio di rischio
richiesto per detenere il debito sovrano del Paese. Ha inoltre descritto la possibilità che le proiezioni di entrate
vengano riviste al rialzo
, mettendo il Paese "in una posizione di miglioramento significativo dei saldi di bilancio
".
Gli asset sudafricani
hanno registrato un forte rialzo negli ultimi mesi, con i rendimenti del titolo di Stato
di riferimento a 10 anni in calo di oltre 300 punti base, attestandosi a circa l'8% dal picco di aprile 2025.
In parte, ciò è dovuto a una situazione internazionale
, con il calo del petrolio
e l'impennata dei prezzi dell'oro
che hanno rafforzato i termini di scambio del Sudafrica.
Ma gli investitori hanno anche accolto con favore gli sviluppi interni, tra cui l'approvazione da parte di Godongwana della decisione della banca centrale di abbassare il suo obiettivo di inflazione al 3%
.
Il rand
è aumentato di circa il 20% rispetto al dollaro da aprile e Morgan Stanley ha dichiarato di rimanere "costruttiva" sulla valuta
grazie al suo forte legame con i prezzi dei metalli preziosi
"con previsioni che puntano a 15,30 nei prossimi trimestri".
La banca d'affari statunitense prevede che il deficit di bilancio consolidato del Sudafrica si ridurrà al 3,5% del prodotto interno lordo nell'anno fino a marzo 2027
– in linea con le aspettative rialziste del mercato – prima di scendere al 2,6% entro il 2028-29
. Il ministro ha previsto un deficit di bilancio del 4,7% del PIL per il 2025-26 nel suo aggiornamento di novembre.
Per gli analisti, raggiungere tali valori amplierebbe l'avanzo primario del Sudafrica
, che misura il saldo di bilancio prima del pagamento degli interessi sul debito, al 2,6% del PIL nel 2028-29 dall'1% dell'attuale anno fiscale.
Morgan Stanley stima che il fabbisogno interno lordo di finanziamento
del Sudafrica ammonterà a circa 520 miliardi di rand (32,6 miliardi di dollari) nel 2025-26, con saldi di cassa che chiuderanno l'anno a circa 195 miliardi di rand. Tale riserva potrebbe essere utilizzata per attenuare il fabbisogno di finanziamento nel 2026-27
e contribuire a gestire un profilo di rimborso più pesante l'anno successivo
, limitando la pressione al rialzo sull'offerta di obbligazioni.(Foto: Den Harrson on Unsplash)