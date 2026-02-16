Sud Africa, Morgan Stanley prevede ulteriore rally dei titoli obbligazionari sostenuto dal bilancio

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Secondo gli analisti di, ilè destinato ad accelerare ancora quando ilpresenterà ilil prossimo 25 febbraio.Il broker si aspetta che il ministro continui a perseguire il, rassicurando gli investitori erichiesto per detenere il debito sovrano del Paese. Ha inoltre descritto la possibilità che levengano, mettendo il Paese "in una posizione di".Glihanno registrato un forte rialzo negli ultimi mesi, con idi riferimento a 10 anni in calo di oltre 300 punti base, attestandosi a circa l'8% dal picco di aprile 2025.In parte, ciò è dovuto a una, con ile l'che hanno rafforzato i termini di scambio del Sudafrica.Ma gli investitori hanno anche accolto con favore gli sviluppi interni, tra cui l'approvazione da parte di Godongwana della decisione dellaIlè aumentato di circa il 20% rispetto al dollaro da aprile e Morgan Stanley ha dichiarato di rimanere "grazie al suo"con previsioni che puntano a 15,30 nei prossimi trimestri".La banca d'affari statunitense prevede che il– in linea con le aspettative rialziste del mercato – prima di scendere al. Il ministro ha previsto un deficit di bilancio del 4,7% del PIL per il 2025-26 nel suo aggiornamento di novembre.Per gli analisti, raggiungere tali valori, che misura il saldo di bilancio prima del pagamento degli interessi sul debito, al 2,6% del PIL nel 2028-29 dall'1% dell'attuale anno fiscale.Morgan Stanley stima che ildel Sudafrica ammonterà a circa 520 miliardi di rand (32,6 miliardi di dollari) nel 2025-26, con saldi di cassa che chiuderanno l'anno a circa 195 miliardi di rand. Tale riserva potrebbe essere utilizzata pere contribuire a gestire un, limitando la pressione al rialzo sull'offerta di obbligazioni.