New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature industriali
, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Honeywell International
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di Honeywell International
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 207,3 USD. Supporto visto a quota 200,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 214,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)