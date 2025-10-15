Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:35
24.743 +0,67%
Dow Jones 20:35
46.293 +0,05%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature industriali, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Honeywell International rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Honeywell International resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 207,3 USD. Supporto visto a quota 200,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 214,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
