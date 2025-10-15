Milano 14-ott
Nexi, downgrade a Neutral da Exane BNP Paribas
(Teleborsa) - Gli analisti di Exane BNP Paribas hanno tagliato a Neutral la raccomandazione su Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, con un target price fissato a 5,30 euro per azione.
