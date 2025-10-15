Milano
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 09.07
Nexi, downgrade a Neutral da Exane BNP Paribas
Finanza
,
Fintech
,
Consensus
15 ottobre 2025 - 08.54
(Teleborsa) - Gli analisti di Exane
BNP Paribas
hanno tagliato a
Neutral
la
raccomandazione
su
Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, con un target price fissato a 5,30 euro per azione.
